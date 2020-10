Covid, Castel Giorgio: primi positivi da fine maggio

L’ultimo caso – come si evince dalla dashboard regionale – era del 22 maggio. A distanza di cinque mesi il territorio comunale di Castel Giorgio, in provincia di Terni, torna ad avere positività (due) al Covid-19: lo ha annunciato mercoledì mattina il sindaco Andrea Garbini. «Ho attivato – la comunicazione – tutte le procedure di isolamento contumaciale e la messa in quarantena dei famigliari e delle persone che hanno avuto contatto con i cittadini positivi. Ho raggiunto telefonicamente i cittadini positivi che non lamentano particolari problematiche. Colgo l’occasione per invitarvi al rispetto dei Dpcm e delle ordinanze della Regione Umbria reperibili presso i canali istituzionali di riferimento». I casi totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica salgono così a 23.

CASTEL GIORGIO E I POSITIVI NELLA PRIMA FASE

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON