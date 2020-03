Castel Giorgio, 12 positivi in residenza

È la Usl Umbria 2 ad aggiornare i cittadini, martedì pomeriggio, sulla situazione degli anziani ospiti della struttura per malati di alzheimer ‘Non ti scordar di me’ di Castel Giorgio (Terni): «Su 44 ospiti attualmente presenti – spiega l’azienda sanitaria -, dodici risultano positivi al coronavirus e sono stati messi in isolamento con compartimentazione della struttura e degli operatori per minimizzare i contatti. Sono decedute tre persone, un utente risultato positivo al Covid-19, gli altri due per patologie preesistenti. Un utente è attualmente ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Non ci sono casi di positività in altre residenze protette dell’orvietano».

IL BOTTA E RISPOSTA FAMILIARI – REGIONE/USL SULLA STRUTTURA DI CASTEL GIORGIO