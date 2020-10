Covid, Conte: «Prime dosi vaccino ad inizio dicembre»

«Se le ultime fasi di preparazione, il cosiddetto ‘rolling review’, del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, come riportano Il Fatto Quotidiano e Repubblica, in merito al vaccino per il Covid-19. Entro la fine di ottobre sono attesi i risultati della fase conclusiva della sperimentazione.

Il presidente del Consiglio lo ha specificato a Bruno Vespa per il libro ‘Perché l’Italia amò Mussolini’: «Già all’inizio avremo le primi due o tre milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione – le parole di Conte – europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera». La fase sperimentale ha coinvolto anche il professionista ternano – psichiatra e geriatra – Antonio Metastasio.

In merito è intervenuto di recente anche il presidente dell’Irbm di Pomezia, il centro impegnato insieme all’università di Oxford nello sviluppo del vaccino prodotto da AstraZeneca: «Credibile – ha specificato – che entro fine 2020 arriveranno in Italia circa tre milioni di dosi. Siamo in cauta e fiduciosa attesa».