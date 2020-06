Covid, costante e lenta discesa verso lo ‘zero’

Ultime 24 ore – l’aggiornamento è alle ore 9.43 di lunedì 15 giugno – senza nuovi casi di Covid-19 in Umbria. Il dato complessivo – che comprende anche guarigioni e decessi – resta così fermo a 1.436.

Gli attuali positivi

In base ai dati della Regione Umbria, le guarigioni sono incrementate di 2 unità (da 1.331 a 1.333) con conseguente diminuzione degli attuali positivi da 28 a 26, così suddivisi: 8 a Terni, 4 a San Gemini, 4 a Città di Castello, 2 Foligno, 1 Arrone – anche se il sindaco Fabio Di Gioia ribadisce che il comune della Valnerina è da giorni ‘Covid free’ -, 1 Panicale, 1 Orvieto, 1 Marsciano, 4 di fuori regione.

I ricoveri

Le persone positive ricoverate nei nosocomi umbri sono – in base ai dati della Regione – 10: 4 a Pantalla, 4 a Terni e 2 a Perugia (dove si trova anche l’unico paziente in terapia intensiva).

Tamponi, decessi, isolamenti

259 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – la domenica ha influito – per un totale di 82.235 dall’inizio dell’emergenza. I decessi legati al Covid-19 restano 77. In isolamento ci sono in totale 203 persone mentre sono 26.340 quelle sin qui uscite dalla ‘misura’.