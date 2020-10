Covid, De Rebotti: «Aiutateci a ‘liberare’ subito i cittadini negativi»

Una proposta operativa – diretta alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e all’assessore alla sanità Luca Coletto – per ‘liberare’ subito i cittadini negativi e velocizzare le procedure. A lanciarla è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti: «Una risposta da dare immediatamente ai cittadini sottoposti ad ordinanza contumaciale a cui non si riesce in tempi rapidi, dopo aver ottenuto la negatività al tampone, a consegnare l’ordinanza di uscita dall’isolamento per farli tornare a lavoro o altro. Facendoli restare a casa inutilmente ed impropriamente anche per giorni, come sta avvenendo anche in queste ore».

