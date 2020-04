Covid, Petrux tra dieta e fisioterapia a Terni

«Sto cercando di utilizzare questo tempo per risolvere alcuni problemi fisici, tra cui quelli avuti alla spalla lo scorso anno a Valencia, ed ho anche alcuni problemi ad una gamba. Sto facendo fisioterapia in casa, allenamento leggero e mi sto concentrando anche sulla mia dieta». Tra i tanti sportivi in stand-by a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19 c’è anche Danilo Petrucci: il 29enne della Ducati sta trascorrendo questo particolare periodo a Terni in attesa di capire se e come quando la stagione potrà iniziare nel raggio di un paio di mesi. Improbabile.

EMERGENZA UMBRIAON – CORONAVIRUS

L’unica soluzione

Ultimi test ufficiali e poi lo stop: «Sicuramente stare così tanto tempo in casa e lontano dai nostri amici non è la situazione ideale. Ma al momento è l’unica soluzione che abbiamo per riuscire a risolvere insieme il problema. Stando a casa e seguendo le istruzioni del Governo possiamo realmente aiutarci a vicenda. La situazione è difficile, ma potrà migliorare solo se resisteremo. Sento Andrea – il compagno di team Dovizioso – molto spesso, ci mandiamo molti messaggi. In questo periodo mi manca soprattutto non poter fare motocross con lui e i nostri allenamenti insieme, anche perché in questo periodo non ho modo di girare con nessuna moto».

PETRUCCI E LA RICHIESTA DI UNITÀ

La preparazione

Incertezza su come si svilupperà il 2020. Evidente che il calendario, in caso di ripresa, nel periodo estivo, sarebbe molto intenso: «Questo è il mio secondo anno con il Ducati Team e ne sono molto fiero. Quest’anno vorrei poter migliorare la mia prestazione rispetto alla scorsa stagione. Nel 2019 ho ottenuto la mia prima vittoria in Motogp – spiega il ternano – e ho lottato per la terza posizione in classifica generale fino a due gare dal termine. Quest’anno vorrei poter rimanere in lotta per quel piazzamento per tutto il campionato. Sicuramente questa stagione sarà una sorpresa per tutti. Non siamo abituati a un programma così intenso! Avremo un calendario molto fitto, soprattutto negli ultimi mesi, quindi dovremo prepararci bene sia mentalmente che fisicamente e riposare ora finché ne abbiamo il tempo! Sinceramente, non vedo l’ora di affrontare questo calendario difficile».