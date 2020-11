Covid, scuole Gualdo Tadino: stop didattica in presenza

Stop alla didattica in presenza in tutte le scuole del territorio, dunque anche quelle per l’infanzia ed elementari. La decisione è del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e arriva dopo la comunicazione del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo riguardanti «forti criticità nell’organizzazione». Firmata la specifica ordinanza. Nel contempo i casi di Covid-19 sul territorio salgono a 72.

Solo didattica a distanza

«Una decisione dura, ma necessaria a tutela della salute di tutti i bambini, delle loro famiglie, degli insegnanti e del personale della scuola. Il momento – spiega il sindaco – è quello più difficile, vedo purtroppo il crescere quotidiano di virologi, politologi, polemisti improvvisati e non, tutte cose di cui possiamo e dobbiamo fare a meno, ora più che mai è il momento della condivisione, dell’unità, non dell’egoismo e della partigianeria. Continuerò nel mio lavoro sapendo di poter contare sul senso di responsabilità di tutti voi, vi prometto che ce la faremo, che torneremo insieme a sorridere, ma ora dobbiamo combattere e vincere la battaglia più importante».