Covid, impennata di casi: 56 in un giorno. Ricoveri ancora in calo

Sono 56 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.52 di venerdì 16 luglio. Il dato è relativo a 4.165 tamponi presi in esame – 1.386 tamponi molecolari (totale 993.670) e 2.779 antigenici (totale 522.501) -, per una percentuale di positivi pari al 1,34% (lunedì 5 luglio era stata dello 0,57%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 11 (totale 54.963). Non si registrano altri decessi con Covid-19, per un totale che resta di 1.424. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 662 (+45). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 57.049 positività (+56).

I ricoveri

Alla mattinata di venerdì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 5 (-3) di cui 1 (invariato) in intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 4 ricoveri (-1) di cui 1 (invariato) in intensiva; Perugia 1 ricovero (2), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 571 persone (+73).

I nuovi casi

I 56 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Avigliano Umbro (1, torna ‘Covid+’), Castel Viscardo (1, torna ‘Covid+’), Citerna (1, torna ‘Covid+’), Città di Castello (7), Corciano (1), Foligno (3), fuori regione (9), Giano dell’Umbria (1, torna ‘Covid+’), Gualdo Cattaneo (1, torna ‘Covid+’), Gualdo Tadino (2), Marsciano (5), Monte Santa Maria Tiberina (1, torna ‘Covid+’), Perugia (9), San Giustino (3), Spoleto (1), Terni (9) e Torgiano (1, torna ‘Covid+’).

Le guarigioni

Le 11 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Foligno (2), fuori regione (1), Gubbio (1), Marsciano (1), Perugia (2), Spoleto (1) e Umbertide (3).

I casi attuali

I 662 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.52 di venerdì 16 luglio, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 404, Perugia 46, Terni 40, Spoleto 19, Foligno 18, Norcia 14, Corciano, Città di Castello e Assisi 9, San Giustino 8, Narni 6, Spello, Marsciano, Gubbio e Cannara 5, Passignano sul Trasimeno, Orvieto, Gualdo Tadino, Città della Pieve e Bettona 4, Castiglione del Lago 3, Umbertide, Todi, Montefalco, Magione e Campello sul Clitunno 2, Valtopina, Torgiano, Stroncone, Sellano, Scheggino, San Gemini, Porano, Monte Santa Maria Tiberina, Montecchio, Montecastrilli, Monte Castello di Vibio, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Ficulle, Ferentillo, Fabro, Deruta, Costacciaro, Citerna, Cerreto di Spoleto, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Castel Giorgio, Baschi, Avigliano Umbro, Amelia e Acquasparta 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di venerdì 16 luglio risultano somministrate 871.816 dosi di vaccino in Umbria (+10.682, erano 861.134 alle 8.30 di giovedì 14), pari al 90,09% delle dosi disponibili (967.687). Prima dose per 534.980 cittadini (69,39% degli aventi diritto), ciclo completo per 354.431 cittadini (45,86% degli aventi diritto).

«Contact tracing decisivo»

«Dal 9 al 16 luglio – spiega la Regione Umbria in una nota – sono stati 116 nuovi casi di cittadini positivi al covid individuati in Umbria, mentre sono diminuiti i ricoveri, che da 10 sono passati a 5, e non è stato registrato nessun decesso e nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. In questa fase – spiega il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo – si sta rivelando determinate il contact tracing che, da subito, è stato fondamentale per l’individuazione dei nuovi casi e l’isolamento dei contatti stretti. È proprio il controllo capillare a livello territoriale, ovviamente affiancato alla campagna vaccinale, che ci permetterà di contenere l’aumento dei nuovi casi e quindi la circolazione della variante Delta».

Voli in arrivo da Albania e Malta, vaccinazioni under 30

Lo stesso commissario precisa che «all’aeroporto di Perugia sono attivi i controlli e che solo per i voli extra comunitari, quindi per gli arrivi da Tirana e Malta è prevista la quarantena rispettivamente di 10 e 5 giorni e l’effettuazione di un tampone di controllo». Concludendo, D’Angelo ricorda che «a partire dalla prossima settimana saranno vaccinati gli under 30 che hanno già dato la preadesione e ha invitato tutti i giovani che ancora non hanno manifestato la volontà di essere vaccinati ad aderire alla campagna vaccinale».