Protocollo d’intesa Ternana-Comune per soccorso alimentare

La società ha lanciato l’idea e si è attivata per la preparazione dei pacchi, il Comune – direzione welfare – ha lavorato sull’individuazione delle famiglie più bisognose e, salvo sorprese, l’iniziativa potrà effettivamente partire con l’impegno sul campo di calciatori, staff, dirigenza rossoverde, Protezione civile, Croce rossa italiana e la Ternana Marathon Club: è quasi tutto pronto per le consegne di generi alimentari a chi, in piena emergenza sanitaria covid-19, è più in difficoltà nel fronteggiare la situazione. Mercoledì mattina ci sarà un passaggio formale tra le parti per consentire la partenza dell’attività.

L’intesa per la partenza

Nella giunta telematica programmata per mercoledì è previsto il via libera per un protocollo d’intesa con la società di via della Bardesca: nei giorni scorsi il vicepresidente Paolo Tagliavento – parteciperà alle consegne, così come il direttore sportivo Luca Leone e il tecnico Fabio Gallo – ne ha parlato con il sindaco Leonardo Latini e mercoledì sarà sancita in via formale la liaison per un soccorso alimentare immediato. Sponda comunale sono state individuate 155 famiglie da aiutare, ma il numero sarà più alto perché anche la Ternana è entrata in azione nel ricercare i nuclei familiari più in difficoltà: «Fino ad un massimo di 200», aveva annunciato il presidente Stefano Bandecchi. Prevista anche la realizzazione di un video – una cosa del genere l’ha fatta la Roma nei giorni scorsi, pacchi per gli abbonati ‘over’ 75 – per mostrare la preparazione dei pacchi.

Ali Rossoverdi si muove: mascherine. La ‘Casa del giovane’



Tutto il mondo rossoverde, tifoseria compresa, è in costante movimento per dare un mano. Tra loro c’è anche il club Ali Rossoverdi: «In collaborazione con Stefano Bandecchi e la Ternana Calcio – fanno sapere – si stanno adoperando per rifornire anche le strutture per ragazzi disabili residenze per anziani e assistenze domiciliari, di dispositivi di sicurezza. Le prime cinquanta mascherine sono arrivate e domani mattina saranno consegnate all’Ati Soc. Coop. che poi procederà nella distribuzione. Presto ne arriveranno altre mille». Nel contempo la società – è intervenuta Alessandra Favoriti, medico del club – ha donato protezioni individuali ad operatori e ospiti della ‘Casa del giovane’ di Piediluco, struttura dedicata alla riabilitazione psichiatrica.