Covid in Ast, i casi attuali sono 28

Sono 28 i lavoratori dell’Ast contagiati dal Covid, quattro quelli guariti: il bilancio è emerso nel corso dell’incontro di mercoledì pomeriggio tra organizzazioni sindacali e vertici dell’azienda, in cui un passaggio è stato dedicato anche alla questione della pandemia. Lo spunto è stato l’annuncio da parte dell’amministratore delegato Massimiliano Burelli della possibilità dello svolgimento all’interno dello stabilimento del programma ‘L’anno che verrà’, tradizionale evento di capodanno trasmesso in diretta su Rai Uno. L’aziendasta aspettando le delibere della Regione Umbria e della Rai per la definitiva decisione. Su questo tema le organizzazionisindacali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb hanno espresso «perplessità e preoccupazione per un evento sicuramente importante per la Regione, ma che potrebbe avere delle ripercussione negative sull’impatto della pandemia». L’evento porterebbe infatti oltre mille persone dentro la fabbrica con gli impianti inmarcia, nonostante le restrizioni che i lavoratori devono subire a causa del Covid-19.

