Covid, Terni-Spoleto per ‘gita’: tre nei guai

Nessun valido motivo di lavoro, salute o di assoluta urgenza per lo spostamento. Quando sono stati fermati dalla polizia di Stato non hanno saputo giustificare la loro presenza in città: per questo motivo tre giovani, tutti residenti nel ternano, sono finiti nei guai per un viaggio a Spoleto. Non solo: il conducente è stato sorpreso alla guida con una patente albanese – gli altri due sono connazionali – mai convertita nei modi e nei tempi che prevede la legge e, a chiudere il quadro, il veicolo non era revisionato. Infatti la scadenza c’era stata prima del decreto governativo che ha prorogato i termini per via dell’emergenza covid-19 in corso. Contestate complessivamente sanzioni per circa 1.000 euro (di mezzo c’è anche la violazione dei Dcpm), oltre al ritiro immediato del documento di guida e la sospensione dell’autovettura dalla circolazione.

