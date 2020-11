Covid, la notifica tarda: «Noi pieni di rifiuti»

di Alice Tombesi

La notifica di una positività al Covid, la chiamata della Usl per il tracciamento dei contatti, il ritiro dei rifiuti di un contagiato necessariamente separati e trattati in modo diverso: un ritardo a cascata su questa catena di dinamiche che si attivano per ogni singolo positivo al Covid. Con l’aumentare dei numeri è fisiologico – come in Umbria anche nel resto d’Italia – che il sistema si inceppi o non segua una tabella di marcia precisa e puntuale. Il senso di frustrazione, però, dalla parte di chi è positivo e aspetta una chiamata o aspetta di liberarsi di giorni di spazzatura accumulata inizia a farsi pressante. E arriva dopo mesi di lockdown e restrizioni che pensavamo di aver lasciato da parte per un po’.

La denuncia e la replica

«Noi siamo tutti positivi, io mio marito e mio figlio – racconta una signora di Terni – ma ancora alla Usl non è arrivata la notifica della nostra positività e di conseguenza nemmeno all’Asm. È da una settimana, quindi, che accumulo la spazzatura in terrazzo, dove tra l’altro è l’unico posto all’aria aperta dove posso far uscire mio figlio di 2 anni». Da parte di Asm viene ribadito un ritardo a monte nelle comunicazioni: «Le strutture del Comune e della Usl che hanno seguito questo servizio – afferma Leonardo Carloni, responsabile tecnico – stanno cercando insieme a noi di Asm Terni di far fronte all’aumento repentino delle attività di ritiro dei rifiuti. Per questo stiamo preparando una brochure informativa e attiveremo a brevissimo un numero telefonico dedicato e presidiato tutte le mattine che sarà reperibile sul sito di Asm e sulla sua nostra pagina social. Nel frattempo che attendiamo il nullaosta del Comune, il consiglio che diamo è quello di portare pazienza, separare la spazzatura e isolarla in sacchi doppi non differenziati».