Covid, le ‘curve’ scendono. Non i decessi: altri 15

Conferenza stampa giovedì mattina per fare il punto sulla situazione Covid-19 in Umbria. Il dottor Marco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale ha spiegato che «la curva è scesa in maniera significativa, dopo il picco di inizio novembre, e l’indice RT degli ultimi 14 giorni è intorno allo 0,74. Abbiamo circa il 5% dei ricoveri complessivi rispetto agli attuali positivi e circa lo 0,7% per le intensive: dopo una crescita esponenziale c’è stato un appiattimento e la tendenza è ad una stabilità che si è instaurata più tardi rispetto alla fine della crescita esponenziale dei contagi. La discesa per i ricoveri richiede ancora un po’ di tempo. Lo stesso vale per le intensive. Sul piano generale – ha detto Cristofori – il tasso di incidenza del virus per 100 mila abitanti, registra una flessione dei contagi per tutte le fasce di età ed entrambi i sessi. In tutti i distretti sta riprendendo il controllo dei tracciamenti dei positivi, importante per isolare rapidamente le persone affette dal Covid. Il rapporto tamponi/positivi è andato dimezzandosi, rispetto al picco, con una capacità di effettuare test sempre più elevata». La dottoressa Carla Bietta, anche lei membro del nucleo epidemiologico regionale, sul fronte dei decessi ha spiegato che «nella seconda fase del Covid abbiamo registrato tassi inferiori per tutte le fasce di età. Pur a fronte di numeri più consistenti, in relazione alle persone affette e ricoverate, c’è stata nella seconda fase un’incidenza relativamente minore. La presenza di altre patologie, anche croniche, rappresenta un fattore di rischio da questo punto di vista». Per il direttore regionale della sanità, Claudio Dario, i dati della mortalità «sono pesanti in valori assoluti ma il numero di positivi in questa seconda fase è stato dieci volte superiore alla prima».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I dati odierni: 15 decessi



Sono 289 i nuovi positivi odierni a fronte di 3.508 tamponi effettuati. L’incidenza resta sotto il 10% e giovedì fa registrare un 8,23%. I decessi con coronavirus sono 15.