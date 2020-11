Covid, Narni: Lucarelli guarito. «Tenete alta la guardia»

Tornare ad essere negativi al Covid-19 dopo svariate settimane di isolamento in attesa dell’esito del tampone. Un’esperienza vissuta – tra le tante problematiche cui far fronte – da migliaia di italiani durante l’emergenza epidemiologica in corso: tra loro c’è anche l’assessore del Comune di Narni Lorenzo Lucarelli. Con un post Facebook nel pomeriggio di sabato ha comunicato la propria guarigione.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

AD OTTOBRE L’ACCERTAMENTO DELLA POSITIVITÀ

«Non è una passeggiata»

«Dopo 36 giorni di isolamento – scrive il 39enne assessore per lo sviluppo economico e il turismo – sono finalmente guarito dal Covid-19, tornerò alla mia vita. Grazie alla mia famiglia, a chi mi è stato vicino anche se da lontano, chi con un sms, chi con una chiamata. Penso però oggi a chi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi purtroppo non ce l’ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto. Non è una passeggiata, posso garantirvelo, e mi raccomando tenete alta la guardia. Serve la massima responsabilità. Continuiamo a seguire le regole e a rispettare i protocolli. Ho sentito la necessità di andare anche oltre quelli perché sarei potuto tornare in società dopo 21 giorni dal primo tampone – ha aggiunto – ma essendo ancora positivo ho deciso di seguire le linee guida della mia coscienza e rimanere ancora a casa! Tra le cose più belle poter tornare nel letto con la mia famiglia mentre mi preoccupa tornare a combattere – conclude – con la mascherina e l’occhiale appannato».