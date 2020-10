Narni, negativo tampone De Rebotti. Aumentano i contagi

Salgono a 121 i positivi attuali riguardanti il territorio comunale di Narni. Il consueto aggiornamento pomeridiano è del sindaco Francesco De Rebotti che, al contempo, rende noto l’esito negativo del suo tampone.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

NARNI, POSITIVO L’ASSESSORE LUCARELLI

Aumentano i contagiati. Classe della ‘Valli’ in isolamento

Il sindaco comunica tredici nuovi positivi: «Sono tutti in buona salute. Uno è risultato guarito ad esito del tampone negativo. Sono in attesa della conferma di altri casi negativizzati che non erano però riportati nell’elenco regionale di riferimento. La situazione appena aggiornata è quindi di 121 casi di positività di cui 3 di residenti fuori regione ma domiciliati a Narni; risultano inoltre ospedalizzati (dati non comunicati al Comune ma gestiti direttamente dai presidi ospedalieri) quattro cittadini narnesi (uno in meno da giovedì). La maggior parte dei nuovi casi continua ad essere legata ai cluster familiari esistenti ed a quelli di nuova formazione. Uno dei casi di un alunno ha comportato la messa in isolamento di una classe prima della scuola Valli di Narni Scalo, superata di fatto dall’ordinanza regionale che dal 3 al 14 novembre impone la didattica a distanza per scuole medie e superiori. Io, malgrado l’esito negativo al tampone devo concludere il mio isolamento, rimarrò a casa – conclude – fino a lunedì per tornare in Comune martedì. Ma continuerò a lavorare come sempre».