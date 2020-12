Covid, il modello autocertificazione per gli spostamenti

Serie di giornate in ‘zona rossa’ dal 24 dicembre e, dunque, necessità dell’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. In particolar modo nelle ore del coprifuoco, ma non solo: sarà utile anche – fascia arancione – per motivare le uscite al di fuori del proprio territorio comunale di residenza. Da ricordare che è prevista un’eccezione per i piccoli Comuni limitrofi con un massimo di 5 mila abitanti e non distanti più di trenta chilometri.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DI NATALE

ECCO COSA ACCADE DAL 24 DICEMBRE: ZONA ROSSA E ARANCIONE