Covid Umbria, nuovi casi in cinque comuni

Sono sette i nuovi casi di positività al covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento arriva dalla dashbord della Regione: salgono anche le guarigioni e i ricoveri in ospedale. Invariato il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (80).

I comuni coinvolti



I territori comunali dove sono stati accertati i nuovi casi riguardano Castiglione del Lago, Città di Castello, Terni (1) e Perugia (4). Se ne aggiunge un altro – comunicato dal sindaco Luca Carizia – ad Umbertide: «Il dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 nella mattinata odierna ci ha dato notizia di un caso di positività al covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto, pur essendo residente nel nord Italia, attualmente si trova in isolamento domiciliare in una sua casa nel nostro territorio comunale».

Isolamenti e tamponi

I tamponi eseguiti in più sono 796 (il totale è ora 131.041). Le persone in isolamento sono 770 (+24 rispetto a mercoledì), mentre i pazienti ricoverati risultano 10 (8 dei quali all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, nessuno è in terapia intensiva).