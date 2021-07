Covid, nuovo decreto: 50% capienza in stadi in regioni ‘bianche’

Il nuovo decreto Covid non contiene elementi di novità solo per il Green pass ed i parametri per il cambio di fascia delle regioni. Un altro aspetto riguarda la capienza per stadi e palazzetti dello sport: incrementata – chiaramente con necessità di certificazione verde – la percentuale per le aree in zona bianca. Interessate Perugia e Ternana che, tra l’8 agosto, debutteranno in coppa Italia in casa contro Südtirol e Avellino.

IL DECRETO COVID APPROVATO – LEGGI

Le misure riguardano la partecipazione al pubblico sia agli eventi che alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip (sport individuali e di squadra) organizzati dalle federazioni nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. In zona bianca la capienza non potrà essere superiore al 50% rispetto a quella massima autorizzata, percentuale che scende al 25% al chiuso. In fascia gialla c’è il 25% e, comunque, il numero di supporter non potrà superare quota 2.500 all’aperto e 1.000 al chiuso.