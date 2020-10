Ospedale campo Covid: Althea Italia vs Emergency Solutions

di S.F.

La Althea Italia S.p.A. di Roma e la Emergency Solutions srl di Sovicille, in provincia di Siena. Sono le due società in lizza per assicurarsi l’appalto della Regione Umbria per l’affidamento della fornitura – materiale sanitario, il valore totale sfiora i 3 milioni di euro – utile all’allestimento dell’ospedale da campo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

LA GARA PER L’OSPEDALE DA CAMPO: I DETTAGLI

La commissione: chi giudica

Martedì mattina c’è stata una nuova seduta per nominare la commissione – avranno quindici giorni di tempo per le valutazioni di carattere tecnico ed economico – giudicatrice: tutto in mano al dirigente Paolo Gattini (presidente), al dipendente della Regione per la Protezione civile Michele Pasquetti e alla dirigente della struttura complesa anestesia e rianimazione dell’azienda ospedaliera di Terni Rita Commissari. Come noto il progetto d’appalto prevede la fornitura di attrezzatture e dispositivi sanitari per l’attivazione: 38 posti letto, 12 dei quali per la terapia intensiva, 16 sub-intensivi e 10 per le degenze ordinarie.