Covid, ospedale di Terni: arrivati i vaccini. «Ora c’è speranza»

Sono arrivati mercoledì mattina al ‘Santa Maria’ di Terni le prime dosi del vaccino Pfizer-BionTech anti Covid-19. Da giovedì scatterà la somministrazione del farmaco al personale: si parte alle 9 nei poliambulatori dell’azienda ospedaliera. Sono stati tutti individuati dalla Regione secondo il rischio lavorativo.

CON IL VACCINO ARRIVA ANCHE LA VIGILANZA ARMATA H24

Il viaggio e la via d’uscita

Gli elenchi saranno inviati al team vaccinale di settimana in settimana. I vaccini sono stati inviati da Roma con arrivo alle 10.40: sono stati consegnati alla farmacia dell’ospedale seguendo tuti i protocolli di sicurezza con la presenza della dottoressa Monya Costantini, direttrice della farmacia dell’ospedale, del direttore sanitario Sandro Vendetti e del commissario straordinario del Santa Maria, Pasquale Chiarelli. «Sono stato molto felice – le parole di Marco Persichetti, il magazziniere che ha ricevuto lo scatolone contenente le dosi – e onorato di prendere con le mie mani, per primo, il contenitore dei vaccini anti Covid. Finalmente abbiamo trovato una via di uscita, nella speranza di poter tornare a una vita normale».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

L’emozione

«Siamo tutti molto emozionati – il commento della Costantini –, ora abbiamo una speranza per il futuro. È stato uno sforzo importante da parte di tutta la comunità scientifica essere riusciti a ottenere un vaccino per combattere questa drammatica pandemia». Ad effettuare le vaccinazioni saranno appositi team dell’Azienda ospedaliera formati da medici, infermieri e operatori socio-sanitari e personale amministrativo.

La consegna a Foligno

Anche a Foligno sono arrivate le prime dosi – 1.170 – grazie al lavoro degli agenti della polizia di Stato: sono destinate agli operatori sanitari dell’area nord dell’azienda Usl Umbria 2 (distretti di Foligno, Spoleto, Valnerina). Il magazzino farmaceutico – sottolinea l’azienda – dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’ è stato individuato dalla Regione Umbria e dalla direzione strategica aziendale come hub per lo stoccaggio delle dosi che verranno distribuite ai team vaccinali per sottoporre a vaccinazione il personale Usl 2 di Foligno, Spoleto, Cascia e Norcia.