Covid, Oss positiva all’ospedale di Terni

È rientrata dalle ferie e, dopo aver eseguito il test, è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di un’operatrice socio-sanitaria di una ditta esterna che lavora all’ospedale di Terni: è l’unico caso riscontrato su tutti i controlli effettuati – 300 in tutto, ce ne saranno altri – dal 17 al 21 agosto. La donna è asintomatica e si trova in isolamento fiduciario al proprio domicilio. A riportare la notizia, sabato mattina, era stato il sito web Tuttoggi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La scoperta



L’operatrice è stata sottoposta al tampone molecolare prima di iniziare il turno di lavoro post ferie. Una volta accertata la positività sono state avviate le procedure di sorveglianza su tutti i contatti, vale a dire pazienti e colleghi: «Resta inteso – informa la direzione del ‘Santa Maria’ – che nelle poche ore di attività svolte nel pomeriggio (da capire, comunque, come abbia potuto lavorare in attesa dell’esito del test, ndR), ha lavorato mantenendo costantemente le protezioni individuali, come è d’obbligo sempre per tutti gli operatori all’interno dell’ospedale, indipendente dal grado di rischio cui si espongono nello svolgimento del proprio incarico».

Diversi contatti

Secondo quanto appreso, sarebbero diversi i contatti della Oss individuati a seguito dell’indagine epidemiologica condotta dalla Usl Umbria 2 ed in corso di definizione. Possibile che scattino altri tamponi per comprendere se quello della donna sia l’unico caso, come si spera, o ve ne siano altri collegati.