Covid, ‘pochi’ guariti: si resta sopra i mille casi. Ricoveri stabili

Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.53 di martedì 15 giugno. Il dato è relativo a 5.076 tamponi presi in esame – 2.375 tamponi molecolari (totale 950.151) e 2.701 antigenici (totale 452.811) -, per una percentuale di positivi pari allo 0,41% (lunedì 14 giugno era stata dello 0,43%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 10 (totale 54.251). Non si registrano altri decessi con Covid-19, con il totale che resta a 1.417. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.024 (+11). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.692 positività (+21).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 46 (invariato) di cui 5 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 30 ricoveri (+1) di cui 4 (invariato) in intensiva; Pantalla 8 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Terni 8 ricoveri (invariato), di cui 1 (invariato) in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 715 persone (-38).

I nuovi casi

I 21 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Bastia Umbra (1), Città di Castello (1), Foligno (9), Gubbio (1), Orvieto (1), Perugia (6), San Giustino (1) e Spello (1).

Le guarigioni

Le 10 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Citerna (3), Città di Castello (2), Foligno (2), San Giustino (1) e Terni (2).

I casi attuali

I 1.024 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.53 di martedì 15 giugno, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 442, Perugia 103, Città di Castello 68, Foligno 56, Terni 42, Gubbio 41, Piegaro 29, Spoleto 27, San Giustino 26, Umbertide, Corciano e Bastia Umbra 14, Gualdo Tadino 12, Orvieto e Citerna 11, Montecastrilli, Marsciano e Deruta 8, Assisi 7, Montefalco, Castel Giorgio e Amelia 5, Todi, Spello, Pietralunga, Nocera Umbra, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Magione e Castiglione del Lago 4, Giove e Campello sul Clitunno 3, Torgiano, Panicale, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Città della Pieve e Acquasparta 2, Trevi, Stroncone, Sellano, Scheggino, Porano, Passignano sul Trasimeno, Otricoli, Montecastello di Vibio, Massa Martana, Fossato di Vico, Ficulle, Ferentillo, Collazzone, Castel Viscardo, Cannara, Bettona, Avigliano Umbro e Attigliano 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di martedì 15 giugno risultano somministrate 628.605 dosi di vaccino in Umbria (+5.313, erano 623.292 alle 8.30 di lunedì 14), pari al 94,4% delle dosi disponibili (665.910).