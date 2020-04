Covid, 1° stop per la Maratona delle Acque

Il covid-19 ferma per la prima volta nella storia della manifestazione la ‘Maratona delle Acque’, l’evento podistico organizzato dall’ApT. La decisione è stata ufficializzata venerdì a poche settimane dalla gara: la 43° edizione – storia iniziata nel 1976 – non si farà. Stesso discorso per la stracittadina da 10 chilometri Stad10 della Ternana Marathon Club: in questo caso è stata messa in piedi un’alternativa. Casalinga ovviamente.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Iscrizioni valide per il 2021

L’Amatori podistica Terni sottolinea che «la salute fin dalla fondazione è stata considerata un bene primario, infatti il motto del gruppo recita ‘Corri, marcia e cammina per la tua salute’. Le iscrizioni già effettuate per l’edizione 2020 della Maratona delle Acque saranno pertanto considerate valide per il 2021. I gruppi che avevano già fatto pervenire la loro adesione provenivano da Pordenone, Conegliano (Treviso), Cremona e Ravenna. Anche senza annullamento della manifestazione, non sarebbe stata la stessa festa di sempre. La festa del podista, che precede la Maratona delle Acque, con la sua spaghettata party e tanta musica con la Rakkia e che ha visto negli anni la partecipazione dei carri di maggio non avrebbe avuto lo stesso effetto degli anni passati, troppa tristezza, troppo dolore per il coronavirus. L’annullamento è stato preso di concerto con la Federazione italiana degli sport per tutti (Fiasp), visto il protrarsi delle restrizioni causate dal coronavirus. La 43esima edizione è rinviata a maggio del 2021 e sarà per tutti noi un abbraccio collettivo vero e non più virtuale, sarà un urlo di liberazione, molto più vigoroso degli anni passati che darà il via ad una nuova stagione di sport praticato».

Stad10 a casa

La sfida è stata annullataa da tempo – era prevista per il 19 aprile – e la società rossoverde ha pensato di fare qualcosa di diverso: «Si devono percorrere – alcune parti del regolamento – 10 chilometri senza uscire dal proprio appartamento (chi ne farà meno potrà comunque partecipare); si può correre da una stanza all’altra e anche sul terrazzo, o sul tapis roulant. Restate a casa! Non valgono giardini o aree condominiali e soprattutto la strada; inviaci le foto della tua gara e della tua app che certifichi i chilometri percorsi e il tempo su whatsapp al 3276726233 entro le ore 14; la partecipazione è gratuita ma chi vuole può aderire all’iniziativa solidale ‘Aiuta un amico’ della TMC; le vostre gare saranno anche riprese in diretta su Zoom e trasmesse sulla pagina facebook; può essere completata tra le ore 10 e le 13 ed il messaggio whatsapp deve essere inviato entro le ore 14; nel pomeriggio inseriremo le vostre foto con i vostri tempi; indossate la maglia della vostra società o delle passate edizioni della Stad10». Non ci sarà un vincitore.