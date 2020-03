Covid, Pozzo: parte screening su tutta la popolazione. Castel Giorgio: «Priorità è sicurezza di tutti»

Diverse le attività in via di sviluppo per l’Usl Umbria 2 per fronteggiare l’emergenza sanitaria covid-19. Si parte da una novità interna: tutte le basi aziendali nel territorio saranno dotate di termoscanner per la misurazione di temperatura a distanza. Focus in particolar modo sulla ‘zona rossa’ di Pozzo e la situazione di Castel Giorgio.

A Pozzo test rapidi

L’azienda sanitaria locale informa che «partirà da oggi un approfondito screening su tutta la popolazione della frazione dove nei giorni scorsi è stata istituita, con ordinanza regionale, la ‘zona rossa’. Sono stati programmati e verranno eseguiti a partire da questa settimana test rapidi su tutta la popolazione residente ed è stata già avviata un’indagine che prevede l’effettuazione di tampone faringeo in prossimità di esercizi commerciali e sanitari ancora aperti e ubicati nelle aree adiacenti alla zona rossa».

Castel Giorgio

C’è la risposta ai familiari dei pazienti della struttura residenziale ‘Non ti scordar di me’: «In relazione alla lettera aperta di alcuni familiari di pazienti ricoverati presso una struttura residenziale di Castel Giorgio dove nei giorni scorsi sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19, insieme alle misure di prevenzione e tutela della salute già tempestivamente poste in essere saranno adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la massima sicurezza di operatori ed utenti secondo i protocolli igienico sanitari previsti in questi casi. L’unica priorità è la piena tutela della sicurezza di tutti, al di là di aspetti logistico-organizzativi che in questo caso assumono un valore secondario».

Unità speciali di continuità assistenziali e Orvieto

Da mercoledì l’Usl Umbria attiverà tre Usca, ovvero Unità speciali di continuità assistenziale con postazioni a Terni, Foligno e Spoleto: «Finalizzate, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Si prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza e l’estensione delle postazioni in tutte le aree territoriali di competenza dell’Azienda Usl Umbria 2 grazie all’adesione dei professionisti registrata in questi giorni». Per quel che concerne Orvieto la direzione e i servizi «sono impegnati 24 ore su 24 a gestire l’emergenza, si ritiene utile e doverosa un’assunzione di responsabilità collettiva e andrebbero evitate polemiche o dichiarazioni prive di fondamento che hanno come unico effetto quello di generare allarme ingiustificato tra la popolazione e gli operatori sanitari. Nel distretto di via Postierla ad Orvieto si è registrato, 14 giorni or sono, un unico caso di positività che ha riguardato un nostro operatore: la direzione è intervenuta tempestivamente avviando un approfondito monitoraggio dei contatti stretti ed eseguendo nei tre giorni successivi interventi di sanificazione di tutti i locali».

Ospedale Spoleto

Il commissario straordinario Massimo De Fino ha firmato martedì una delibera che «prevede l’attivazione di numerosi contratti libero-professionali per alcune specialità mediche, in particolare pediatri, anestesisti e dirigenti medici autorizzati. Tale avviso va ad aggiungersi alle numerose misure, già deliberate e in avanzata fase di attuazione, che garantiranno un potenziamento degli organici in tutti gli ospedali dell’azienda sanitaria». Da segnalare una donazione al ‘San Matteo degli Infermi: «La direzione aziendale, tutti gli anestesisti – rianimatori e il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Spoleto, dottor Luca Sapori, ringraziano la Fondazione Carispo per la generosità e disponibilità dimostrata in questa particolare situazione sanitaria. I presidi donati sono stati consegnati lunedì alla struttura di rianimazione, collaudati ed inventariati. Si tratta di un monitor multiparametrico Mindray e di un ecografo Siemens».

L’input per la popolazione

Infine le raccomandazioni alla popolazione con l’invito a «stare in casa e seguire con rigore e massima attenzione le misure e le indicazioni per il contenimento della diffusione del virus. Si raccomanda quindi di non muoversi e, in caso di necessità, contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale, i medici del servizio di continuità assistenziale o il numero verde regionale 800.63.63.63».