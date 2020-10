Covid, c’è il primo caso assoluto a Parrano

Era l’ultimo territorio comunale della provincia di Terni a non aver mai registrato casi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Da venerdì non è più così: c’è la prima positività assoluta registrata a Parrano. Lo conferma la comunicazione del sindaco Valentino Filippetti: «Questa mattina ho emesso una ordinanza per attivare l’isolamento contumaciale per un nostro concittadino. I servizi della Usl si sono attivati per le procedure previste e la Protezione civile dell’orvietano è venuta a supportare il comune. Si prega tutta la cittadinanza di osservare tutte le norme precauzionali ( mascherine, distanziamento, evitare affollamenti)».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON