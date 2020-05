Covid, quinto giorno consecutivo senza nuovi contagi

Quinto giorno di fila in Umbria – fra le 8 di sabato 30 e di domenica 31 maggio – senza contagi da Covid-19. Il numero di casi dall’inizio dell’epidemia – numero che comprende guarigioni e decessi – resta quindi di 1.431 unità. Invariato il numero dei guariti (1.310), così come quello dei decessi (76). Gli attualmente positivi restano 45.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Tutto invariato

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 17; di questi 2 (+ 1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 28 (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Tutti i numeri restano invariati rispetto a sabato 30 maggio. Nel complesso, entro le 8 del 31 maggio, sono stati effettuati 70.577 (+ 571) tamponi.

Articolo in aggiornamento