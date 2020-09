Studentessa positiva a Spoleto: negativi tamponi dei contatti

Esito negativo dei tamponi processati fin qui dal laboratorio analisi dell’ospedale di Spoleto. Lo comunica la Usl Umbria in relazione al caso della giovane studentessa dell’istituto alberghiero di Spoleto risultata, nei giorni scorsi, positiva al Covid-19 ed attualmente in isolamento domiciliare contumaciale con sintomi. I tamponi rinofaringei sono stati eseguiti su oltre 150 contatti stretti esterni ed interni al convitto. La procedura è in fase di ultimazione.

POSITIVA STUDENTESSA DELL’ALBERGHIERO DI SPOLETO

Prosegue il controllo

La direzione sanitaria inoltre lunedì mattina ha incontrato i vertici del convitto per fare il punto della situazione e definire «misure utili per le prossime settimane ed i prossimi mesi in caso di ripresa dei contagi. Un confronto definitivo proficuo che ha fatto registrare piena sintonia tra Asl e istituto scolastico. Da evidenziare infine la gestione sin qui estremamente efficace ed efficiente della situazione da parte dei sanitari del dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 e del distretto sociosanitario di Spoleto».