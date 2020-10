Covid Terni, Agenzia Entrate chiusa per almeno tre giorni

Il cartello, chiaro, ha lasciato con un palmo di naso gli utenti che, dopo aver prenotato online i servizi, lunedì mattina hanno raggiunto gli uffici di via Bramante per effettuare ciò che dovevano. Tutto rinviato, invece. L’Agenzia delle Entrate di Terni, infatti, in ragione di positività al Covid riscontrate presso il proprio personale, ha disposto la chiusura degli uffici per tre giorni, da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre, per procedere alle sanificazioni degli spazi. Dalla struttura regionale dell’Agenzia fanno sapere che «i servizi online proseguiranno, come è logico che sia sopfrattutto in questa fase. Speriamo di poter riaprire il 15 ottobre». In corso c’è infatti l’indagine epidemiologica volta a ricostruire i contatti a cui fanno solitamente seguito isolamenti fiduciari e tamponi: da questa si capirà quanti dipendenti dovranno restare, o meno, a casa per alcuni giorni.

