Covid Terni, casi all’ufficio anagrafe: cambia organizzazione

Almeno due casi di Covid-19 fra il personale dell’ufficio anagrafe del Comune di Terni. Per questo la direzione affari generali e istituzionali comunica che «gli appuntamenti presi fino al 9 novembre compreso, per il rinnovo delle carte di identità, saranno evasi dall’ufficio territoriale Nord di via del Mandorlo, 15». Sempre il Comune di Terni spiega che «per le effettive urgenze, relative agli atti notori nonché alle autentiche di firme e foto, è possibile rivolgersi allo stesso ufficio territoriale Nord (telefono 0744.306004). Si ricorda che è possibile presentare l’autocertificazione, in sostituzione dei certificati e atti notori, come previsto recentemente dall’articolo 30 bis della legge 120 del 2020 (Deecreto semplificazioni). La normativa prevede che tutti gli uffici pubblici e privati devono accettare l’autocertificazione».

SPECIALE COVID – UMBRIAON