Covid Terni, cinque classi della ‘Nucula’ in isolamento

In attesa di comprendere in quale delle tre ‘fasce’ di rischio finirà l’Umbria – l’ipotesi che si tratti della più problematica sembra al momento scongiurata – e quindi i relativi provvedimenti rispetto alla didattica a distanza nelle scuole, dove la Regione Umbria si è già mossa in autonomia decretando la didattica a distanza per medie e superiori almeno fino al prossimo 14 novembre, si registrano nuovi casi di Covid all’interno degli istituti ternani. Uno degli ultimi, in ordine di tempo è relativo alla scuola media ‘Orazio Nucula’ – direzione didattica ‘Leonardo Da Vinci’ – dove altre cinque classi ed alcuni docenti sono stati posti in isolamento. Misura scattata in seguito a positività riscontrate fra il corpo docente con contatti scolastici avvenuti fra il 26 e 27 ottobre scorsi. Il caso è seguito, al pari degli altri, dalla Usl Umbria 2 e dalla direzione scolastica che hanno attuato i provvedimenti previsti dai protocolli anti Covid.

