Chiusura temporanea dell’attività per un bar in via XX Settembre, a Terni, in seguito ad un controllo del comando stazione carabinieri di Collescipoli. Il provvedimento è arrivato dopo che i militari hanno accertato che era stato consentito il consumo di bevande al banco a due clienti: violazione della normativa anti Covid-19 e stop per cinque giorni. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì.

