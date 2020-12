Covid Terni: «Grazie, Prof!». L’abbraccio virtuale degli studenti

Niente abbracci, zero contatti fisici o possibilità di interazione in presenza. Forse, tra un’incertezza e l’altra, se ne riparlerà dal 7 gennaio. L’emergenza epidemiologica ha messo a dura prova tutti e non fa eccezione il mondo scolastico: studenti, docenti e, giocoforza, genitori si sono dovuti adattare alla novità legata alla didattica a distanza. A quattro giorni dal Natale, in questo contesto, c’è chi ha voluto ringraziare e fare gli auguri alla propria docente in un modo particolare: succede all’istituto di istruzione superiore classico e artistico di Terni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

30 OTTOBRE, L’ORDINANZA DELLA REGIONALE: 100% DAD ALLE SUPERIORI

L’affetto e il lavoro

Le scuole superiori in Umbria sono in ‘lockdown’ da fine ottobre. Sono gli ultimi giorni di DaD prima della pausa natalizia e gli studenti di una I° classe del liceo artistico ha voluto manifestare il proprio affetto alla professoressa di storia dell’arte mostrando cartelli durante lo svolgimento della lezione: un gesto non scontato e che è stato molto apprezzato. «Ho deciso di dedicare questo post – il messaggio lanciato via social dalla docente Eleonora Belli – al ministro Azzolina e al moige. I miei ragazzi, come tantissimi altri nel nostro paese, mi hanno salutata così, augurandomi Buon Natale e ringraziandoci. Sapete perché ci ringraziano? Perché nonostante tutto li abbiamo interrogati, siamo andati avanti con il programma, li abbiamo ascoltati, aiutati e cercato di mantenere il contatto umano. Personalmente nelle prime sono arrivata all’Ellenismo, niente di meno di quello che avrei fatto in presenza. Quindi abbiamo lavorato, tutti, tanto. Quindi non dobbiamo recuperare nulla, solo un minimo di dignità sociale, ma questa ce la dovete restituire voi istituzioni e genitori». Sperando di tornare alla normalità il prima possibile.