Covid Terni, tamponi drive through: stop dopo due anni e mezzo

Tempo di cambiamenti a Terni nell’ambito della lotta al Covid. La Usl Umbria 2 informa che dal 1° febbraio chiuderà la postazione tamponi drive through in viale Bramante: c’è il trasferimento delle attività nell’ambulatorio Cas – piano terra, a pochi metri dal Cup – della struttura dell’azienda sanitaria locale, sempre nella stessa via. Il tutto in considerazione «dell’attuale situazione epidemiologica e della conseguente significativa diminuzione del carico di lavoro della postazione tamponi in modalità drive through. Si ricorda all’utenza che al servizio si accede su prenotazione, previa convocazione della Asl o del medico curante. obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e rispettare tutte le precauzioni e le misure indicate nei locali per contenere e contrastare la diffusione della malattia da Sars-CoV-2». Nel giugno 2022 c’era stata la riduzione dell’orario di apertura, mentre lo spostamento da viale Trento c’era stato nell’ottobre 2020.

