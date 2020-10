Terni, postazione drive through tamponi in viale Bramante

«Superare alcuni limiti in tema di viabilità presenti nella postazione di viale Trento e rendere più rapide le operazioni di controllo e più scorrevole la circolazione». Questa la spiegazione per lo spostamento – previsto da martedì 20 ottobre – della postazione drive through per i tamponi rinofaringei in viale Bramante, a Terni: a comunicare la novità è la Usl Umbria 2. L’orario resta invariato, dalle 8.30 alle 18.30.

Il cambio

La postazione sarà nell’aria adiacente alla sede centrale dell’azienda sanitaria locale: «La direzione – specifica la Usl – ringrazia l’mministrazione comunale di Terni, la Protezione Civile e l’Anpas per la proficua collaborazione prestata e che – come detto – permetterà un miglioramento nell’erogazione delle attività di monitoraggio».