Covid, Terni: salta il 1° campionato padel del Panathlon

Non solo il tricolore di pattinaggio. Il Covid fa saltare un altro evento sportivo programmato per ottobre – dal 23 al 25 – a Terni: si tratta del 1° campionato italiano di padel organizzato dal Panathlon International (distretto Italia) che si doveva tenere nella struttura di Maratta Bassa. A comunicarlo è il presidente del Panathlon Club locale, Benito Montesi: l’annullamento è dovuto «alla recrudescenza del coronavirus; i timori espressi, giustamente, da coloro i quali avevano aderito alla manifestazione ha convinto il consiglio direttivo del club ternano a prendere questa meditata decisione. Se ne riparlerà quando i tempi saranno migliori. Lo sport deve fare la sua parte anche in questa incresciosa situazione».

