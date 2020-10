Covid Umbria: 113 classi in isolamento, coinvolte 59 scuole

Sono 2.770 le persone in isolamento legate al mondo scolastico in Umbria. L’aggiornamento lo ha dato la Regione Umbria – questa volta senza specificare gli istituti – nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina sullo sviluppo dell’emergenza epidemiologica: in totale sono coinvolte 113 classi.

Sono diciannove i territori comunali interessati – 17 scuole solo a Perugia, a Terni sono 7 – per un totale di 59 plessi. Le classi che invece sono rientrate dall’isolamento risultano essere 52 (stesso numero di istituti coinvolti), per un totale di 1.288 persone: anche in questo è il capoluogo regionale quello più colpito con 677 persone.

