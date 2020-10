Covid, 205 nuovi casi e +28% di ricoverati

Seguono aggiornamenti sui singoli territori

Sono 205 i nuovi casi – il totale dall’inizio dell’emergenza passa a 4.415 – di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle 11.37 di sabato mattina, 17 ottobre: le guarigioni in più sono 35 (il computo totale è di 2.188), mentre il numero dei decessi sale a quota 92 (+1 rispetto a venerdì, si tratta del 75enne di Panicale che ha perso la vita al ‘Santa Maria’). I tamponi sono 3.525 (da marzo sono 249.980) per un tasso di positività odierno pari al 5,8%.

Sopra i 100 ricoverati



Le persone positive ricoverate sono 115 (+25): 43 all’ospedale di Perugia (+8, le intensive passano da 6 a 7), 39 in quello di Terni (+8, sempre 9 in rianimazione), 23 a Città di Castello (+9) e 10 a Foligno (invariato). In totale i soggetti in rianimazione sono 16 (+1). In isolamento risultano 4.357 persone (+54), ne sono usciti in 50.041 (+465). I casi attuali sul territorio regionale sono 2.135.

I nuovi casi

Le positività sono state registrate nei territori comunali di Assisi (10), Bastia Umbria (12), Bettona (1), Calvi dell’Umbria (1, torna Covid+), Campello sul Clitunno (2), Cannara (3), Castiglione del Lago (14), Città di Castello (2), Collazzone (1), Corciano (12), Deruta (3), Ferentillo (1), Foligno (2), Fratta Todina (1, torna Covid+), fuori regione (10), Gualdo Cattaneo (1), Gubbio (4), Lugnano in Teverina (1), Magione (6), Marsciano (4), Monte Castello di Vibio (1), Montone (1), Narni (2), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (57), Piegaro (3), Preci (1), San Gemini (2), San Giustino (1), Spello (3), Spoleto (3), Stroncone (2), Terni (19), Todi (1), Torgiano (1), Trevi (2), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (6), Valfabbrica (3), Valtopina (1, torna Covid+).

I positivi attuali

Perugia è a quota 600, seguono Terni (223), fuori regione (166), Bastia Umbra (109), Assisi (93), Corciano (90), Foligno (78), Magione (68), Passignano sul Trasimeno (63), Gubbio (57), Spoleto (53), Marsciano (45), San Gemini, Narni (42), Umbertide (33), Tuoro sul Trasimeno (28), Deruta (26), Castiglione del Lago (25), Valfabbrica, Città di Castello (22), Gualdo Tadino (16), Gualdo Cattaneo (13), Todi, San Giustino (11), Spello (10), Torgiano, Citerna (9), Orvieto, Fossato di Vico, Bettona (8), Stroncone, Preci, Collazzone (7), Trevi, Piegaro, Montefalco, Cannara (6), Sigilli, Giano dell’Umbria, Bevagna, Arrone (5), Montecastrilli, Monte Castello di Vibio, Massa Martana, Amelia (4), Polino, Montone, Montecchio, Lugnano in Teverina (3), Sellano, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Montefranco, Ferentillo, Giove, Castel Viscardo, Campello sul Clitunno, Attigliano (2), Valtopina, Pietralunga, Penna in Teverina, Paciano, Nocera Umbra, Guardea, Fratta Todina, Città della Pieve, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Calvi dell’Umbria, Acquasparta e Alviano (1).

Le guarigioni

Le persone guarite coinvolgono invece i territori di Assisi (3), Bastia Umbra (3), Cannara (1), Castel Viscardo (1), Città di Castello (1), Corciano (1), Foligno (1), fuori regione (1), Magione (1), Orvieto (3) e Perugia (17).