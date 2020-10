Covid, Otricoli: caso alla scuola primaria

«Venerdì pomeriggio sono stato informato di una positività riguardante una persona – insegnante, come poi specifica a umbriaOn – che, pur non essendo di Otricoli, opera all’interno della scuola primaria». A dare l’annuncio nella mattinata di sabato è il sindaco Antonio Liberati: «Sono state attivate tutte le procedure previste e sono stati avvisati tutti i genitori dell’unica classe coinvolta, la 5° elementare, con il chiaro invito a tenere in ragazzi in quarantena evitando contatti con altre persone.

OTRICOLI TRA I POCHI COMUNI SENZA CASI DA MARZO

L’indagine epidemiologica

Il sindaco sottolinea di «aver trovato molta disponibilità e collaborazione. Comprensibile che la notizia abbia destato qualche preoccupazione: il personale Asl sta eseguendo l’indagine epidemiologica per capire tutti i contatti che la persona risultata positiva ha avuto nell’ultimo periodo. Dopodiché attraverso canali ufficiali decideremo chi e per quanto tempo deve stare in quarantena e chi, quando e dove fare i tamponi; auspicabile, fermo restando che parliamo di bambini, che l’isolamento sia rispettato con serietà e rigore. Da adesso, al risultato dei tamponi, dobbiamo essere coscienti che non abbiamo alcun positivo, ma nel nostro territorio ci sono 20/30 potenziali positivi. Mi dicono che la persona positiva si è comportata in modo responsabile, dobbiamo essere fiduciosi».