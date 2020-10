Covid, ospedale campo Aggiudicazione per Emergency Solutions

di S.F.

Nessun intoppo e via libera con l’aggiudicazione provvisoria. Salvo improbabili ostacoli – ora scatteranno le consuete verifiche finali prima di concludere il procedimento – a fornire il materiale sanitario per l’allestimento dell’ospedale di campo della Regione Umbria sarà la Emergency Solutions srl di Sovicille, in provincia di Siena: è la società toscana l’aggiudicataria provvisoria – in arrivo la determina – dell’appalto da 3 milioni di euro utile a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Niente da fare per l’unica avversaria, la Althea Italia S.p.A. di Roma.

LE DUE SOCIETÀ CHE SI SONO FATTE AVANTI

COSA È PREVISTO: L’ALLESTIMENTO DA 3 MILIONI

La seduta odierna

L’aggiudicazione – il responsabile del procedimento è l’ingegnere Sandro Costantini, mentre la commissione giudicatrice è composta da Paolo Gattini, Rita Commissari e Michele Pasquetti – arriva in seguito all’appuntamento di lunedì pomeriggio con l’apertura delle buste economiche: la società toscana termina davanti dopo aver offerto un ribasso di poco superiore al 3% rispetto al valore totale stimato pari a 2 milioni 990 mila euro. La struttura base dell’ospedale è già esistente, per tutto il resto ci penserà la Emergency Solutions: avrà 30 giorni di tempo dalla data di ordine per la consegna completa della fornitura e 15 per l’installazione. I posti letto previsti da bando sono 38.

LA RELAZIONE TECNICA – DOCUMENTO