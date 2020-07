Covid, due nuovi casi: positivi sono 19

Sale ancora il numero dei positivi attuali al covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi casi – segnalati nei territori comunali di Castel Ritaldi e Perugia – con il totale attuale che sale a 19: l’aggiornamento è alle 10.33 di sabato mattina, 18 luglio. Invariato il numero dei decessi.

Un ricovero in più

I tamponi eseguiti sono stati 931 (il complessivo dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è ora 111.045). Diminuiscono le persone in isolamento (da 296 a 294); c’è un ricoverato in più (da 5 a 6, nessuno è in terapia intensiva), le guarigioni sono ferme a 1.357. Intanto prosegue l’indagine epidemiologica in Sicilia per ricostruire i contatti della escort di origini peruviane trovata positiva all’ospedale di Foligno e poi trasferita al ‘Santa Maria della Misericordia’.

VIA LIBERA PER SAGRE E FIERE

Le positività

Terni al momento conta sette casi, poi Città di Castello con tre, Trevi e Perugia con due, Orvieto, Ficulle e Castel Ritaldi con uno. A chiudere il quadro sono due persone provenienti da fuori regione.