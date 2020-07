Covid Umbria, via libera per sagre e fiere

Era attesa da giorni e ora c’è il via libera. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha firmato l’ordinanza per far ripartire sagre, fiere locali, mostre mercato e feste popolari nel rispetto delle linee guida emanate dal governo nazionale.

L’ORDINANZA – DOCUMENTO

LE LINEE GUIDA – DOCUMENTO

Durata massima quattro giorni

Le sagre e feste popolari sono consentite per la durata massima di 4 giorni consecutivi; semaforo verde per «l’utilizzo delle carte da gioco nell’ambito delle attività economiche produttive e ricreative, la messa a disposizione di giornali, riviste o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti, purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante. Il provvedimento consente inoltre lo svolgimento della manifestazioni storiche. Infine è consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura».