Covid, positivi attuali scendono ancora: 12

Una nuova guarigione nel comune di Perugia (azzerati i casi) e, di conseguenza, diminuzione del numero degli attuali positivi in Umbria per il covid-19. Ora sono 12: l’aggiornamento è alle 9.10 di mercoledì mattina, 8 luglio. Nessun cambiamento per decessi (80) e pazienti ricoverati (3, tutti a Terni).

LAVORATORE AST IN QUARANTENA

I tamponi

Ne sono stati eseguiti 1.054 nell’ultimo giorno (il totale sale a 102.611) senza ulteriori positività accertate (dall’inizio dell’emergenza epidemiologica restano 1.447). Le guarigioni salgono a 1.355 (+1), mentre le persone in isolamento sono 285 (+39 rispetto a martedì). I casi attuali coinvolgono Terni (6), Città di Castello (2), Orvieto e Ficulle (1), più due provenienti da fuori regione.