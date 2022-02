Covid Umbria, Gabriele il ‘paziente 1’: «L’odore della normalità, eccolo finalmente»

di S.F.

Il 31 marzo sarà l’ultimo giorno dello stato di emergenza nazionale per il Covid. Il premier Mario Draghi ha annunciato lo stop nei giorni scorsi, dopo due anni di pandemia: non ne siamo ancora usciti del tutto, ma la situazione è notevolmente migliorata. Proprio in questi giorni, nel febbraio 2020, c’era chi iniziava la sua lunga battaglia con il virus: Gabriele Bianchini, il ‘paziente 1′ dell’Umbria’. Di recente il 33enne di Montecastrilli (Terni) ha avuto di nuovo a che fare con il Covid-19 ma ora è tutto risolto.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Di nuovo colpito dal Covid

Era il 28 febbraio del 2020 quando gli fu ufficializzata la positività. Un lungo isolamento di quaranta giorni e poi, finalmente, la guarigione. Un anno fa la prima vaccinazione e, a distanza di qualche mese l’amara sorpresa: il giovane vigile del fuoco di Montecastrilli è stato nuovamente colpito dal virus lo scorso dicembre mentre si trovava in Umbria: «Questa volta – spiega – ho fatto ‘solo’ dieci giorni e ora sto benissimo». Gabriele è un vigile del fuoco ed è attivo da tempo a Udine, in Friuli-Venezia Giulia.

L’odore della normalità

Tutto alle spalle. Gabriele sabato era allo stadio ‘Liberati’ per tifare la sua Ternana e anche lui non vede l’ora di uscire definitivamente dal periodo pandemico: «La fine dello stato di emergenza? Finalmente si sente l’odore della normalità».