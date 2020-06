Covid, attuali positivi scendono a 15

Zero casi e una guarigione in più. Questo il resoconto per il covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: i positivi attuali scendono a quota 15, mentre il numero totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica resta a quota 1.439. Invariato il numero dei decessi e dei pazienti ricoverati.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I comuni con casi positivi

L’aggiornamento è alle 11.57 di giovedì mattina. I casi – i dati sono riportati nella dashboard – positivi si trovano nel territorio comunale di Terni (4), San Gemini, Città di Castello, Perugia (2), San Giustino, Orvieto e Marsciano (1), più due fuori regione. L’incremento dei tamponi effettuati è di 994, per un totale che sale a 91.832.

I ricoveri

Delle persone ricoverate tre – uno dei quali in terapia intensiva – sono al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, mentre il quarto è al ‘Santa Maria’ di Terni. Non ci sono pazienti – per il covid – nelle strutture di Città di Castello, Foligno, Pantalla, Orvieto e Spoleto. I soggetti clinicamente guariti restano cinque.