Covid Umbria, meno di 200 positivi attuali

Un solo caso in più di covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 1.460 tamponi effettuati. Gli attuali positivi scendono sotto quota 200: questo l’aggiornamento del quadro regionale alle 8 di giovedì 7 maggio.

Positività e terapie intensive

Il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 1.405 (come detto si registra un +1 rispetto a mercoledì). I positivi attuali sono 195 (20 in meno). Aumentano sia le persone guarite (1.140, +21) che i clinicamente guariti (+10). Invariato il numero dei decessi (70) e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (9), mentre scende quello delle persone ricoverate (56, -8). In isolamento domiciliare restano in 769 (-7), al contempo 235 ne sono uscite (il totale sale a 17.004). I tamponi sono nel complesso sono 42.788.

«Si concluderanno giovedì le attività istruttorie della richiesta di cassa integrazione in deroga di competenza della Regione Umbria». Lo annuncia l’assessore regionale Michele Fioroni, che fa il punto della situazione: «Al 6 maggio delle 9.670 richieste inoltrate sono state oggetto di provvedimenti amministrativi di Arpal Umbria 8.930 posizioni, pari al 92% del totale di cui 8.436 autorizzate ed inviate ad Inps e 494 dinieghi. Delle 740 domande rimanenti, tutte già esaminate, per 595 è in corso di adozione un provvedimento di rigetto in quanto relative a doppi invii o comunque non autorizzabili. Le ulteriori 145 richieste saranno autorizzate in data odierna o non appena perverranno le integrazioni istruttorie necessarie da parte di Inps; sempre ad oggi sono stati ammessi a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga 21.579 lavoratori dipendenti per un impegno di risorse complessivo pari a 38 milioni 982 mila euro. Precisando che la competenza della regione sugli ammortizzatori sociali è riferita esclusivamente alla cassa integrazione in deroga, l ’auspicio è che questo strumento possa essere di supporto nella fase di transizione che dovrebbe accompagnare il sistema economico regionale verso la riapertura delle attività e la ripresa economica. A tale scopo, insieme alle altre Regioni, abbiamo richiesto ulteriori risorse anche per la cassa integrazione in deroga e questa mattina incontreremo il ministro del lavoro Nunzia Catalfo».

A Giove si festeggia la centenaria Ermellina Curzi

Nell’ormai ex ‘zona rossa’ del Ternano la situazione continua a migliorare con l’aumento delle guarigioni e la diminuzione dei positivi attuali. C’è anche un altro motivo di serenità per la comunità: «In questo periodo di emergenza segnato da malattie e lutti, dove tutto sembra provvisorio e volatile c’è oggi un avvenimento che riempie di gioia i cuori di tutti noi paesani di Giove: i 100 anni di Ermellina Curzi, una donna tanto minuta e fragile quanto forte che è passata indenne attraverso tutte le difficoltà della sua lunga vita. Tanti auguri Ermellina da parte di tutti noi!», il post del sindaco Alvaro Parca.

