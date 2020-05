Covid Umbria, scoperti altri casi al ‘Santa Maria’ di Terni

Alle ore 8 di mercoledì 6 maggio, in Umbria, sono 1.404 le persone risultate positive al Covid-19 – numero che comprende guarigioni e decessi – dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a martedì mattina l’incremento registrato è di 4 unità, una delle quali – ma il dato è destinato a crescere ancora – relativa allo screening messo in atto da alcuni giorni dall’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni che, sempre martedì, aveva fatto emergere 6 nuove positività. Scendono di altre 5 unità gli attuali positivi – ora 215 – in ragione delle guarigioni. Torna su buoni livelli il numero dei tamponi: 1.330 per un totale di 41.328.

Guariti ufficiali e nessun decesso

Nove in più, nelle ultime 24 ore, le persone ufficialmente guarite dal coronavirus, ora 1.119 in tutto. Restano 44 i clinicamente guariti e invariati sono anche i decessi (70 in totale) legati all’epidemia in Umbria.

Ricoveri, calo costante

Continua la lenta ma costante discesa dei ricoveri, alle ore 8 di mercoledì altri 3 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Variazione che porta a 64 il totale dei ricoverati, 9 dei quali (-2) in terapia intensiva.

Isolamenti

In isolamento domiciliare al momento ci sono 776 persone – 23 in più rispetto a martedì mattina – con 16.769 (+292) che, dall’inizio dell’emergenza, si sono viste revocare la ‘misura’.

Terni, per la polizia di Stato 500 mascherine dall’Anps

Maurizio Lucchi, presidente dell’Associazione polizia di Stato di Terni, mercoledì mattina ha consegnato al questore Roberto Massucci 500 mascherine chirurgiche alla presenza del medico principale Mariantonia Di Sanzo: «Un gesto di vicinanza e sostegno al lavoro dei colleghi della questura di Terni, che danno sempre il massimo in ogni situazione, soprattutto in periodi difficili come questa emergenza dovuta al Coronavirus», le sue parole per un gesto molto apprezzato da Massucci. «Conoscono da vicino l’impegno messo dal personale della Polizia di Stato ternana, perché anche se in pensione, condividono gli stessi valori ed ideali di solidarietà e di aiuto nei confronti del prossimo».

Solidarietà a San Terenziano (Gualdo Cattaneo)

Il presidente della pro loco di San Terenziano, Loris De Luca, ha consegnato ai sacerdoti della parrocchia del paese don Alfio, don Darek e don Marcello un tablet e auricolari wireless, in occasione del mese Mariano. L’intento perseguito in questo periodo di distanziamento sociale, che vale purtroppo anche per la comunità dei credenti, è quello di far sentire più vicini ed uniti i fedeli.

Il messaggio che il presidente De Luca vuole mandare è che la pro loco di San Terenziano c’era prima, c’è e ci sarà anche dopo la fine di questo particolare periodo.

