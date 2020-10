Covid Umbria, il quadro dei positivi nelle carceri

Il quadro dei positivi al Covid-19 nelle carceri umbre aggiornato alla mattinata di giovedì. A fornire i dati, in conferenza stampa, è stato il commissario Covid dell’Umbria, Antonio Onnis.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

A Terni si registrano 60 positivi tra la popolazione dei detenuti, di cui 57 sono asintomatici o con sintomi lievi, 3 ricoverati in ospedale. Le attività di testing sul personale della struttura di vocabolo Sabbione sono in corso. «La situazione è sotto stretta osservazione», ha detto Onnis. Nel carcere di Spoleto le positività sono 6, una relativa ad un operatore sanitario e 5 agenti penitenziari: tutti asintomatici o paucisintomatici. Non risultano, qui, detenuti positivi né persone ricoverate. A Perugia Capanne, invece, c’è un detenuto positivo già trasferito nel carcere di Pisa, nessun operatore sanitario positivo ed un agente della Penitenziaria affetto dal virus.