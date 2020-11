Covid Umbria, l’incidenza maggiore è fra gli 11 e i 18 anni

Ad analizzare l’incidenza del Covid-19 per classi di età della popolazione è Marco Cristofori della Usl Umbria 2, membro del nucleo epidemiologico della Regione Umbria, nell’ambito della conferenza stampa convocata dalla Regione per venerdì mattina: «La fascia di età che ha l’andamento più alto, sul piano dei contagi in Umbria, è quella che va dai 14 e 18 anni. Poi quella dagli 11 a 13 anni. Entrambi i gruppi presentano comunque, ad oggi, una leggera flessione, di fatto generalizzata. I meno colpiti sono al momento i bimbi dai 0 a 5 anni». La dottoressa Carla Bietta ha spiegato che «il rientro dalle vacanze e l’apertura delle scuole hanno rimesso in moto dei meccanismi, unitamente all’abbassamento delle temperature e quindi all’incremento degli incontri in spazi chiusi, tali da favorire la diffusione del virus».

