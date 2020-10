Covid Umbria, primi casi a Scheggino

È sempre più ridotto il numero dei territori comunali umbri che dall’inizio dell’emergenza Covid-19 non hanno registrato casi. Anche Scheggino registra dei positivi: «Abbiamo sperato fino all’ultimo – la nota del sindaco Fabio Dottori – ma purtroppo il coronavirus è arrivato anche da noi. La persona interessata è attualmente in carico all’autorità sanitaria che ha prontamente messo in atto il protocollo previsto. Le procedure sanitarie prevedono già un’indagine sui contatti dei casi positivi». Nelle ultime ore il totale è salito a quota tre: «Si invita ancora una volta ciascun cittadino a farsi partecipe e promotore di un’attenta prevenzione e al rispetto delle recenti disposizioni affinché non si rendano vani gli sforzi compiuti fin qui nel contenimento del virus».

Condividi questo articolo su