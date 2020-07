Covid, giù ricoverati e attuali positivi

Scende in Umbria il numero degli attuali positivi e dei ricoverati per il covid-19. Nell’ultima giornata non si sono registrati nuovi casi – terzo giorno consecutivo che accade – su 1.162 tamponi effettuati: l’aggiornamento è alle 12.19 di martedì mattina, 7 luglio.

Migliora la situazione

I positivi attuali sono 13 (-1, c’è una guarigione in più legata ad una persona del territorio di Orvieto), mentre i pazienti ricoverati passano da 4 a 3 (tutti all’ospedale di Terni, nessuno in terapia intensiva). Sale il numero delle persone in isolamento: sono 246 (+36), ad esserni usciti sono invece in 28.239 (+58). Invariato il numero dei decessi (80); dall’inizio dell’emergenza epidemiologica si sono registrati complessivamente 1.447 casi e 101.557 tamponi eseguiti.

